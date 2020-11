Stærkt berørt statsminister besøger lukket minkfarm

Peter Hindbo og sønnen Andreas, der har overtaget dele af produktionen, står lige nu midt i pelsningen af de sidste 11.000 mink ud af årets produktion på 25.000.

Efter rundvisningen var det en stærkt berørt statsminister, der mødte pressen.

- Det gør stort indtryk at møde de mennesker, der er ramt af lukningen af det danske minkerhverv. To generationer har her fået knust deres livsværk. Det er ikke på grund af, at de har været dårlige minkavlere. Det er på grund af coronaen, sagde Mette Frederiksen og måtte tørre tårer væk fra sit ansigt.

Hun holdt dog fast i, at det var den rigtige beslutning at beordre alle mink aflivet af hensyn til folkesundheden.