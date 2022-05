Statens Serum Institut vurderer: Lav sundhedsrisiko ved begrænset minkavl

Minkavlere, med et ønske om at genoptage deres erhverv, kunne tirsdag eftermiddag bryste sig med en lille, foreløbig sejr.



Det sker efter, at Statens Serum Institut tirsdag har offentliggjort deres risikovurdering af faren for, om der opstår en ny bekymrende virusvariant i forbindelse med begrænset dansk minkavl.

I rapporten konkluderer de, at risikoen er lav.

Den konklusion vækker glæde hos formanden for Danske Minkavlere fra Hedensted.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at der er udkommet en rapport, der i mine øjne gør det nemt for politikerne at tage en beslutning om, at man kan gå i gang igen. Men nu må vi se, hvad de beslutter sig for, siger Tage Pedersen til TV SYD.

Kan ikke genoptage erhvervet i morgen

I øjeblikket gælder et midlertidigt forbud mod at drive minkavl i Danmark indtil nytår, og SSI har haft til opgave at vurdere, hvilke sundhedsmæssige risici der vil være forbundet med at genoptage erhvervet.

Der blev ligeledes udarbejdet en risikovurdering i juni sidste år, der konkluderede, at der fortsat var en sundhedsrisiko "af ukendt størrelse" ved hold af mink.

Derfor besluttede folketinget sig for at forlænge det midlertidige forbud indtil 31. december 2022.