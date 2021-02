Heidi var ved at dreje nøglen om - nu har hun tredoblet sin omsætning i coronatiden

I kundernes bevidsthed

Kunden, der kom ind for at bruge sit gavekort, og som stadig går nysgerrigt rundt i butikken, er Kent Madsen. Han er en af de danskere, der har lyttet til statsministeren. I hvert fald fortæller han, at han, efter corona kom til, har tænkt mere over at købe danske produkter:

- For det første får man noget lækkert mad, og så har man også muligheden for at støtte de danske producenter lige præcis i den her svære tid. Det betyder noget ekstra, siger han, inden han går til kassen.