Marlene siger ja tak til hjemmearbejde og nej tak til to timer i bilen hver dag

Hjemmekontoret er udstyret med flere computerskærme, et ergonomisk tastatur og en vaskeægte kontorstol. Havde udsigten ikke været ind til naboen, kunne kontoret lige såvel have været det, hun normalt sidder på en time længere nordpå.

Men som hos så mange andre er hjemmearbejde et af de tiltag, der er kommet med covid-19-pandemien.

- Der er både fordele og ulemper. Nu har det været så lang tid, at jeg synes, det er ved at være hårdt. Fordelen er så, at jeg frigiver to timer hver dag, jeg normalt vil bruge på transport, siger Marlene Lomholt Bro Pedersen.