Fugletælling kan kaste lys på fugleinfluenzaen

I løbet af den seneste uge er influenzaen med navnet HPAI H5N8 blevet fundet hos flere døde bramgæs ved Højer.



Ude ved dæmningen er Jesper Madsen dog ikke bekymret for bestanden af vandfugle omkring Vadehavet. De seneste 30 år er bestanden af for eksempel bramgæs vokset fra 70.000 til halvanden million. Anderledes er det dog for de andre arter i området, som findes i et langt mindre antal.