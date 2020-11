Rør ikke ved døde fugle i Tøndermarsken

Lige nu dør fugle i hundredevis i Tøndermarsken angiveligt på grund af fugleinfluenza, og Fødevarestyrelsen advarer mod risiko for smittefare, hvis man rører de døde fugle:

- Vi har set børn lege med en svækket gås, der var styrtet til jorden. Vi vil gerne bede alle, der finder døde fugle om at undgå berøring, så de ikke spreder virus. Fugleinfluenza er meget smitsom, og for at forebygge smitte af tamfuglene i hønsegårde og fjerkræbesætninger anbefaler vi, at man er omhyggelig med hygiejnen og vasker sit fodtøj inden man nærmer sig en hønsegård, siger chef for Fødevarestyrelsens VeterinærØst, Birgit Hendriksen på styrelsens hjemmeside.



Døde fugle i områder, hvor der allerede er konstateret fugleinfluenza, bliver ikke indsamlet til test. Hvis man ønsker at fjerne en død vild fugl, så skal man undgå at komme direkte i kontakt med fuglen eller dens ekskrementer.



Det bedste er at bruge engangshandsker eller en plastikpose, hvis man vil fejrne en død fugl. Fuglen kommes i en pose, som lukkes. Derefter kan den smides i skraldespanden.

Der er ikke tidligere rapporteret om smitte til mennesker med de typer af fugleinfluenza, der i øjeblikket cirkulerer i Europa.



Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer til, at man indberetter fundet via den app, der hedder FugleinfluenzaTip.