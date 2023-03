Morten skyldte 107.000 på motorcykel - nu skal han i landsretten

Mange sager

I 2019 indførte Folketinget en lov, der giver DFIM ret til at opkræve dagsgebyrer på 250 kroner. Målet var blandt andet at få flere til at forsikre sig.

Fogedrettens tid går med de mange sager fra forsikringsfonden. Forrige år blev der behandlet 10.328 sager fra DFIM. Det oplyser Domstolsstyrelsen til TV SYD.

Tilbage i januar indførte DFIM gebyrlofter på 25.000 kroner. Det glæder kun for verserende sager. I Morten Bo Kristensens sag blev gebyret også sat ned fra 107.000 kroner til 25.000 kroner.

Ved at sætte et loft på 25.000 kroner frasagde DFIM sig krav for rundt regnet 400 millioner kroner.