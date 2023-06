Usædvanligt træk fra forsikringsbranchen efter gældsramte borgere stod frem

Gebyrloft

Tusindvis af borgere har været i samme situation som Kim Nielsen. Derfor blev de samlede gebyrkrav meget høje, indtil DFIM tidligere på året satte loft over, hvor meget man samlet kan skylde.

- Ultimo 2022 har DFIM nedskrevet størrelsen af udestående dagsgebyrer med knap 900 millioner kroner til 490 millioner. Denne nedskrivning hænger tæt sammen med, at DFIM har fastsat et gebyrloft, skriver DFIM’s direktør Sara Brinks Larsen til TV SYD.

Efter TV SYDs historier indførte DFIM først et gebyrloft på 25.000 kroner for borgere og 60.000 kroner for erhverv i de sager, der var oprettet før 31. december 2022.

Damage control

Det er meget usædvanligt, at et privat foretagende frivilligt fraskriver sig så mange penge. Men det er et tegn på, at DFIM er presset. Det siger Per Nikolaj Bukh, som er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.

- Hvis det havde været en offentlig virksomhed, så ville den have pligt til at opkræve et tilgodehavende. En privat virksomhed vil sjældent give afkald på et beløb, den mener at have ret til. Når den gør det alligevel, så kan det være fordi, der er usikkerhed om tilgodehavendet, eller fordi det er damage control, siger professoren.

Han ser flere årsager til, at DFIM, som hører under Forsikring & Pension, vælger at lave damage control.