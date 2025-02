- Hvordan kan man være så dum? Derfor køber Tage sig igen ind i Vejle Boldklub

Opsigelsen rammer forhandlere over hele landet, og Nic. Christiansen Gruppen (NCG) vil herfra fokusere på at samle retten til at forhandle mærkerne hos færre, men større partnere i hver region, skriver avisendanmark.dk.

Beslutningen om at opsige de mange forhandlere er truffet for at være på forkant med den negative udvikling i bilbranchen.

- Det er jo ikke fordi vi var utilfredse med de forhandlere, der ikke skal fortsætte, men vi ser bare behovet for at kunne agere rettidigt for at sikre så stærkt et fundament som muligt for Hyundai og Ford fremadrettet, forklarer Thomas Jöhncke, importdirektør i NCG.