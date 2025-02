Vejle Boldklub solgt til 11 lokale forretningsmænd - også ny sportsdirektør på plads

- Vejle Boldklub betyder meget for mange mennesker. Derfor er et dansk og lokalt ejerskab også den helt rigtige vej at gå for klubben nu. Det har været vigtigt for mig, at vi har skabt en model, der får dygtige mennesker til at ville gå sammen for at skabe en ny sportslig udvikling i VB, siger Klaus Eskildsen, der hidtil har ejet 40 procent af klubben, men nu får en større andel.

- Jeg har et glødende VB-hjerte, og den plan, der er præsenteret for os af Henrik Tønder, er den helt rigtige vej for Vejle Boldklub at gå. Den retning, den kan jeg mærke i hjertet, og den vil jeg som investor naturligvis bakke op om. Vejle Boldklub er en klub, der altid har betydet meget for mig, og derfor var det åbenlyst, at jeg gerne ville støtte op om et nyt ejerskab, siger en af de nye ejere, Preben Holst Nielsen.

I den nye aftale udtræder den moldoviske forretningsmand Andrei Zolotko fra ejerkredsen efter at have haft aktiemajoriteten i klubben siden 2016. Det har længe været offentligt kendt, at han ville skille sig af med sine aktier i Vejle Boldklub.