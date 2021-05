Første dansker fløj dansk F-35: Kunne virkelig mærke motoren

For første gang efter overdragelsen af et F-35-fly til Forsvaret har en dansk pilot været på træningstur i en danskejet udgave af det fly, der med tiden skal erstatte F-16-flyene.

Det skete natten til torsdag dansk tid.

Her var en 49-årig aalborgensisk major og testpilot, som går under pilotnavnet Mon, på træningstur i området omkring Luke Air Force Base i Arizona i lidt over en time.

- Jeg er ekstremt stolt af at være den første dansker, der flyver et dansk F-35-fly, siger han efterfølgende.

- Det er noget, jeg har set frem til i flere år, og det er både en drøm for mig og en milepæl for Flyvevåbnet.