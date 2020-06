Forsvarsminister: Alle støjgener er oplyst og indregnet i kompensation til flyvestations naboer

Naboerne til flyvestation Skrydstrup får ingen lydhørhed hos forsvarsministeren efter, at de nu har udtrykt bekymring for, at et tankflyanlæg til 100 millioner kroner skulle skabe nye og flere støjgener oven i de allerede kendte fra udbygningen af flyvestationen til F 35-kampfly.

Forsvarsministeren fastslår tirsdag overfor TV SYD, at støjen fra tankflyene er indregnet i den kompensationsaftale, som et flertal på Christiansborg var med til at vedtage i november sidste år.

- Naboerne modtager modtager en meget stor og omfattende kompensation i den vedtagne model, og i den er indregnet støj fra alle kommende operationer på Flyvestation Skrydstrup, så der er ikke mere at komme efter, siger forsvarsminister Trine Bramsen.