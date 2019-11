Nabo til jagerfly: Vi kæmper videre

Flemming Skov, der er nabo til Flyvestation Skrydstrup, havde fredag morgen fået sig en nats søvn oven på borgermødet i Vojens, hvor Forsvarsministeriet fremlagde den politiske aftale om støjkompensation til naboerne på Flyvestation Skrydstrup.

Selvom han føler, han fik en god og forståelig forklaring på aftalen, var hans indtryk af mødet dog ikke udelukkende positivt.

- Jeg fik ikke svar på alle mine spørgsmål. For eksempel spurgte jeg, om vi bare skal affinde os med terminalstøj, indtil de udfaser F-16 over de kommende seks-syv år. Men det fik jeg ikke svar på, fortæller Flemming Skov til TV SYD fredag morgen.

Nabo: Vi giver ikke op

Han mener ikke, at han fik en bedre forståelse for, at hans ejendom 150 meter fra flyvestationen, er ude af rød og nu inde i gul støjzone.

- Kompensationsmodellen tager kun højde for flystøj, ikke terminalstøj, som opstår, når flyene for eksempel holder på jorden og varmer op, mener Flemming Skov.

Han er stadigvæk frustreret over, at hans ejendom i de nye beregninger er flyttet fra rød zone til gul zone uden mulighed for kompensation.

- Men dermed ikke sagt, at vi har giver op endnu. Vi kæmper videre, for det kan simpelthen ikke passe, at afstande og skillelinjerne mellem gul og rød zone er så skarpt trukket op. Det giver ingen mening, siger han.

- Så længe kompensationsmodellen ikke er endeligt vedtaget i Folketinget, har vi stadigvæk et håb om at få tingene ændret, tilføjer han.

Støj for 250 mio.

Partierne bag forsvarsaftalen blev fredag i sidste uge enige om at ville bruge i alt 250 mio. kroner på opkøb og støjisolering. Det betyder, at cirka 1.600 boliger i området omkring Flyvestation Skrydstrup får en kompensation. Heraf får beboerne i 117 af de mest støjbelastede boliger også et tilbud om, at staten opkøber deres huse. Et tilbud, der gælder i 10 år. Alternativt kan de vælge at få huset støjsikret, eller de kan vælge at få 140.000 kroner i hånden, som de kan bruge, som de vil.

I den gule zone ligger cirka 1.500 huse. De kan ikke få deres huse købt af staten. Deres muligheder er enten støjsikring eller at tage imod 70.000 kroner, som de kan bruge, som de vil.