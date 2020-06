Skuffede naboer - lettet borgmester

Med dagens beslutning er der nu skabt grundlag for, at Flyvestation Skrydstrup kan udbygges og være klar til, at de første af i alt 27 F-35 kampfly ankommer i 2023.

Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer har kæmpet indædt for at få ændret kompensationsaftalen. Naboerne mener, at langt flere burde tilbydes frivilligt opkøb af staten og kompenseres for det værditab, som støjen kan medføre. Men trods protesterne står den oprindelige aftale nu ved magt.

- Det er skuffende, men vi havde set det komme i et stykke tid. Foreningen arbejder videre og holder øje med støj- og andre gener, siger Agnes Rosenlund, der er foreningens formand, til TV SYD.

Partierne bag forsvarsaftalen er enige om at ville bruge i alt 250 millioner kroner på opkøb og støjisolering i srydstrup.

Beboerne i 117 af de mest støjbelastede boliger får også et tilbud om, at staten opkøber deres huse. Et tilbud, der gælder i 10 år. Alternativt kan de vælge at få huset støjsikret, eller de kan vælge at få 140.000 kroner i hånden, som de kan bruge, som de vil.

Haderslevs borgmester H.P. Geil . Foto: Thor Hedegaard. TV SYD

Haderslevs Venstre-borgmester H.P. Geil glæder sig over, at grundlaget for at bevare og udbygge antallet af arbejdspladser på flyvestationen nu er sikret.

- Det er også en lettelse, at staten nu overtager miljøtilsynet med flyvestationen fra Haderslev Kommune, siger H.P. Geil til TV SYD.