45 år og OL-debutant: Jeg forventer at blive blandt de bedste

Med to VM-deltagelser i bagagen er Jan Winther en erfaren herre på skyttebanen, men nu gælder det for første gang PL.

Selvom Jan Winther er en yderst rutineret herre på det danske skyttelandshold, så skal han, i en alder af 45 år, for første gang repræsentere Danmark ved De Paralympiske Lege i slutningen af august. - Jeg forventer, at jeg kommer i finalen og bliver blandt de bedste, fortæller han. Ambitionerne er allerede høje, selvom den kommende skyttedebutant først fik besked om udtagelsen for få dage siden. - Det er rigtig stort for mig. Det er svært at beskrive, for det er første gang, jeg er udtaget, så jeg ved ikke, hvordan det er dernede. Men det er en rigtig dejlig følelse.

Frem mod OL bruger Jan Winther hver dag mange timer i skydeklubben Foto: Jonas Ravnkilde, TV SYD

Skarp træning - Jeg har skudt i 38 år nu. Det er mange år at træne, men det er svært at lade være.

Han har brugt halvdelen af sit liv på sygehuset, så han har virkelig fortjent det her Marianne Winther, søster

Faktisk lå det ikke umiddelbart i kortene, at den fredericianske skytte skulle bruge så stor en del af sit liv på alverdens skydebaner. - Min far gik på jagt, og jeg ville gerne med, men jeg havde ikke mulighed for at komme med, fordi jeg sad i kørestol. Men så foreslog mine forældre, at jeg kunne prøve en skydeklub. Det ville jeg gerne prøve, og jeg er blevet fanget siden.

Hvad er De Paralympiske Lege? De Paralympiske Lege er et sportsstævne for mennesker med funktionsnedsættelse. Legene er en pendant til de olympiske lege, og de afvikles hvert fjerde år, i samme år som De Olympiske Lege afholdes. De Paralympiske Lege løber i år af stablen fra 28. august til 8. september i Paris. Her kommer omkring 4.400 paraatleter fra hele verden til at konkurrere i 23 forskellige sportsgrene. Danmark deltog for første gang i De Paralympiske Lege i Tel Aviv i Israel i 1968, og nu gælder det legene i Paris, hvor i alt 29 danske paraatleter er udtaget. Der er stadig mulighed for flere udtagelser frem mod stævnet. Fold ud

Der var nemlig en helt særlig grund til, at Jan Winther ikke kunne komme med sin far på jagt som barn - af samme grund stiller han også op som paraatlet. For udover at være døv, så er han født med rygmarvsbrok, som har lammet begge hans ben. - Jeg har altid en tolk med til konkurrencer og stævner. Jeg har ret svært ved at høre, hvornår jeg må skyde, så det er ikke altid nemt for mig.

Men nu gælder det PL, hvor han stiller op i disciplinerne 10 meter luft og 50 meter salonriffel. Og det kan mærkes på hjemmebanen i Bredsted Pjedsted Skytteforening. - Jeg har mere motivation nu, og det gør, at jeg gerne vil træne noget mere. OL er helt vildt stort for mig, og jeg har altid drømt om at komme til OL. Det havde jeg aldrig forestillet mig, så det var en dejlig overraskelse, fortæller Jan Winther. Sammen med tre andre danske skytter skal han forsøge at få medaljer hjem til Danmark. Indtil videre er 29 danske atleter klar til at repræsentere Danmark ved De Paralympiske Lege i Paris. - Det er svært at blive udtaget. Det kræver meget træning, og om man har nogle højere eller lavere resultater end de andre. Og så handler det om, om man har en chance for at komme i finalen.

Hunden Plet er ofte med til træning Foto: Jonas Ravnkilde Johansen, TV SYD

Stærk opbakning - Han har jo lige været sygemeldt her i december, januar og februar. Men lige meget hvor meget han ligger ned, så rejser han sig op og kæmper videre. Sådan fortæller Marianne Winther, der er søster til den kommende OL-debutant. Og hun er stolt.