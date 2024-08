Aflyst sejlads sikrer Rindom OL-medalje

- Jeg bliver hurtigt træt, har svært ved at huske, bliver vred over småting. Der er meget vrede forbundet med PTSD, siger han.

På huen er der hilsner fra folk, som han var sammen med i Kosovo i ni måneder i 1999-2000. I dag må han konstatere, at tiden har mærket ham med dybe sår for altid. Sår, som har forkortelsen PTSD.

De seneste 10 år har forskerne i Veterancentret lagt mange kræfter i at undersøge, hvor mange veteraner der oplever symptomer på PTSD. En undersøgelse blandt 14.609 veteraner, der har besvaret et spørgeskema efter en mission i perioden 1998-2016, viser eksempelvis, at der er 3 procent, der har PTSD-symptomer 6 måneder efter mission.

Vi ved dog, at mange med PTSD-symptomer ikke nødvendigvis har opsøgt en læge for at få diagnosen. Derfor kan man som tommelfingerregel regne med, at omkring 1 ud af 10 veteraner vil opleve symptomer på svær depression eller PTSD efter en udsendelse.

Men nu har han været tilbage i Kosovo 24-25 år efter. For at stå ansigt til ansigt med sine værste mareridt. Det vender vi tilbage til og begynder i startblokken.

Vi spoler forbi to gange indlæggelse på det psykiatriske sygehus i Esbjerg, en skilsmisse, tab af sit arbejde med en erklæring om, at hans arbejdsevne var ubetydelig, og utallige natlige mareridt og er nu i 2021 på ATT – Afdeling for Traume- og Torturoverlevere i Vejle. Det blev et vendepunkt. Her fik han en anden slags medicin (han havde smidt det hele ud), og her blev han set og forstået.

Hans ønske om at gøre en forskel - vi har evnerne og dermed også forpligtelsen til at gøre en forskel i sådan en situation, siger han – betød, at han tog afsted. Men det betød også, at hans verden en dag skred under ham.

Torben Damm siger flere gange, at han ikke ønsker at gå i detaljer med noget. Det behøver han heller ikke. Resultatet af de blodige scener, han har været vidne til, sidder fæstnet i hans ansigt.

- Jeg tænkte ikke på, at det kunne få så alvorlige konsekvenser for mig. Vi havde en opgave og arbejdede hver dag med sagerne.

Men det hele er ikke fryd og gammen. Han hader at være på pension. Han prøver med lidt frivilligt arbejde, men kan meget lidt. PTSD’en spænder stadig ben, og ofte må han nørkle med sine træfigurerne ude i værkstedet, eller fortrække til sin lejlighed. For parret bor både sammen og hver for sig.

Det betød noget

Han og de andre veteraner kunne i hvert fald konstatere, at det hele går fremad. At fattigdommen for en meget stor del nu er væk. At folk lever og arbejder under fredelige forhold selv om albanerne og serberne endnu ikke sender kindkys til hinanden. Dertil er sårene for dybe.

- Men indtrykkene gjorde, at jeg fik følelsen af, at vi faktisk gjorde en forskel. At det betød noget, at vi var der. Vi gjorde faktisk en forskel. De brikker faldt på plads, og det var en lettelse, siger Torben Damm.

Han var også glad for, at hans hukommelse var intakt. Altså at det han tillod sig selv at huske, at det var rigtigt. Og de ting, han ellers ikke ønskede at huske, også var rigtig nok. Det var også en lettelse for ham.

- Jeg kunne huske de bittesmå landsbyer. Åerne propfyldte med affald. De enkelte huse. Jeg tror jeg kunne fortælle, hvilke gardiner, de havde i de enkelte værelser. Jeg fik billeder fremkaldt af en næsten fotografisk hukommelse.

Mareridtene er tilbage

Men på den anden side af guldmønten kom der noget foruroligende. Med rejsen og gensynene blev der rodet op i det hele igen. Mareridtene vendte i den grad tilbage til ham i nattens mørke. Nu står han i et afgørende dilemma: Skal han nu forsøge at lægge låg på og leve videre så godt som muligt? Eller skal han – som han siger det – vælge at dykke hovedkulds ned i skidtspanden og på den måde bearbejde det hele?

- Lige nu ved jeg det ikke. I næste uge skal jeg til psykolog i Fredericia for sammen med ham at finde svaret, siger han.

Da optagelserne er færdige og tv-journalisten er på vej ud ad døren, er der noget han vil sige:

- Jeg ville have taget til Kosovo igen, men passet bedre på mig selv.