Dansk bokser møder usbekisk verdensmester: Det er min finale

- Der skal helt sikkert være et uddannelsestilbud i Sønderjylland og i de fire sønderjyske kommuner, og det, at der er færre unge, er selvfølgelig en udfordring. Derfor kan der måske også være en fordel ved, at vi får sammenlagt nogle uddannelser, så man kan tilbyde en endnu bedre uddannelse til de unge mennesker i vores kommuner her i Sønderjyske, siger Mads Skau.

Dyre bygninger, som ikke blev fyldt op af studerende, er ifølge VUC Syds bestyrelsesformand, Laust Joen Jakobsen, en af årsagerne til, at skandaleramte VUC Syd's økonomi ikke kunne rettes op.

Borgmester Mads Skau glæder sig over den foreløbige udmelding om, at IBC overtager de studerende, og at "alle kursister kan fortsætte deres uddannelser i området, og at der også fremover vil være attraktive HF og VUC-uddannelsestilbud i kommunerne", sådan som IBC skriver i en pressemeddelelse efter meddelelsen om, at IBC overtager de studerende.

IBC International Business College tilbyder ungdomsuddannelser, og har i forvejen afdelinger i Kolding, Fredericia og Aabenraa.