Sydjyske dressurryttere rider sig i OL-finale

Af Pia Thordsen Udgivet 30. jul

En rustvogn, en afblændet dør og en kiste. Smarte tyve fandt en bagvej og "gratis transport", da de gik på et indbringende tyvetogt.

Opdateret 30. juli 2024 klokken 12.55: Rustvognen er nu fundet efterladt ved Ribe. Hverken kiste eller andre genstande fra tyveriet er fundet sammen med køretøjet. Det oplyser Bedemændene Brødrene Nielsen.

Det ligner nærmest et Olsenbanden tyveri: tyve har i ly af natten tømt værdifuldt fotoudstyr ud gennem en blændet dør mellem to virksomheder – lagt det i en kiste og derefter kørt det væk i en rustvogn. Det er i hvert fald bedemand Martin Emil Nielsen teori, efter han i mandags fandt ud af, at tyve har stjålet en rustvogn og en kiste i virksomheden Bedemændene Brødrene Nielsens afdeling i Kolding, samtidig med at naboens dyre fotoudstyr mangler.

Nicolaj Nielsen ejer sammen med sin bror Martin Bedemændene Brødrene Nielsen. Foto: Helena Christensen Bendixen, TV SYD

- Har de virkelig været så vilde i hovedet, at de har fyldt kisten med tyvekoster og så tænkt: ”så bliver det aldrig opdaget, hvis vi bliver stoppet”, spørger han forundret. Arbejdede uset trods overvågning Det var formentlig nabovirksomheden Lux Creative, der var målet for tyveriet. Lux Creative har fået stjålet fotoudstyr, videoudstyr, studieudstyr, udstyr til produktion af musik og adskillige droner for mere end en million kroner. Det fortæller virksomhedens ejer, Lucas Larsen. Ved at gå ind gennem bedemandens garage og bryde en afblændet indvendig dør mellem de to virksomheder op og skubbe en reol væk fra indgangen, lykkedes det tyvene – eller tyven – helt at undgå at blive fanget på det overvågningsudstyr, Lux Creative ellers har sikret sig med ved deres egen indgang på forsiden af bygningen.

Det er denne rustvogn, der blev stjålet natten mellem søndag og mandag. Bedemand Martin Emil Nielsen håber, han får den tilbage. Foto: Martin Emil Nielsen (privatfoto)

- Det betyder, at de har haft masser af tid til at arbejde uset, siger Lucas Larsen, som nu må ud og låne udstyr for at kunne fortsætte sin produktion. Tyvene har ifølge bedemand Martin Emil Nielsen smadret en rude i porten til garagen, og de har desuden brækket en nøgleboks op, hvor i de kunne finde nøglen til rustvognen. Set køre væk på overvågning Efter alt at dømme har tyvene valgt at bruge rustvognen til at transportere noget af udstyret væk i. - Men der har ikke været plads nok i rustvognen, hvor de jo også havde en kiste stående, fortæller Lucas Larsen. Desuden var der en 75-tommer skærm, som næppe kunne være i rustvognen og slet ikke sammen med en kiste, siger han.

Vi er rystet over, at nogen stjæler en rustvogn. Det et ikke noget, man lige omsætter på det danske marked, men omvendt en ret genial bil til formålet Martin Emil Nielsen, bedemand, Kolding