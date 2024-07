Fredericianer fik midterplacering i problemfyldt OL-triatlon

Politiet advarer studerende mod boligsvindlere

Skal du til eller fra det syddanske for at studere, er det særligt vigtigt at være varsom omkring boligsvindlere, advarer politiet.

Mange unge er netop blevet optaget på deres studier i eller uden for Syddanmark, hvorfor flytninger er højaktuelle. Nu advarer National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) mod boligsvindel i en pressemeddelelse.

- Vi ser hvert år boligsvindlere, der narrer folk til at indbetale et depositum eller forudbetalt leje for en bolig, der ikke eksisterer, siger Kresten Munksgaard, der er sektionsleder i Forebyggelse og Analyse i NSK.

Særligt skal de, der rykker mod København, være varsomme, lyder det.

I 2023 modtog politiet 201 anmeldelser om svindel omkring boligudlejning.