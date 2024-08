Glad Rindom efter syvendeplads: Første dag er altid den værste

I Fredericia Roklub er manden, der var med, da OL-atleten Karen Mortensen lagde fra kaj første gang for mange år siden.

Det var på vandet foran roklubben, at Per Jørgensen gav hende basistræning og lærte hende at begå sig på vandet i en robåd - noget, han i dag er meget stolt at have givet hende med.

Spørger man roerens første træner, var det allerede dengang tydeligt, at hun nok skulle blive til noget.

- Altså jeg kunne jo også se på Karen, at hun var meget hurtig til at fange at ro. Hun var meget hurtig til at finde stabilitet på vandet, og meget hurtigt kunne hun også ro fra mig, griner Per Jørgensen, formand i Fredericia Roklub.