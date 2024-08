Golfspiller fra Billund glipper OL-medaljer

- Man kan også godt begrave havet omkring Als, som man gjorde i Vejle. Der er her, som i flere af særligt de østjyske fjorde, dødt, var Bo Mammen Kruses reaktion efter at have dykket ned i Sønderborg Bugt, hvor forventningen var, at havmiljøets tilstand var kritisk.

Miljøorganisationen Greenpeace er i denne uge i gang med at dokumentere det danske vandmiljøs tilstand, og havde i den forbindelse allierede sig med Bo Mammen Kruse, biolog og projektleder for Als Stenrev, som kender området ved Als Fjord godt.

Det var et nedslående syn, der mødte biolog og medlemmer af Greenpeace, da de lørdag dykkede ned i Sønderborg Bugt for at dokumentere havets tilstand.

Han og miljøorganisationen blev dog overrasket over, at der allerede tidligt i august kunne måles tydeligt iltsvigt.

Målingerne viste, at flere steder i Sønderborg Bugt, var der 0,01 milligram ilt per liter. Når der er under to mg per liter, er der, ifølge Miljøstyrelsen, tale om kraftigt iltsvind, mens grænsen for iltsving ligger på fire milligram per liter.

Formålet med målingen var at tage et tidligt bestik på, hvordan fjordene har det.

Iltsvindet er nemlig, ifølge Miljøstyrelsen, typisk på sit højeste niveau i september, men kan vise sig tidligere på året, afhængigt af vejrforholdene.

- Vi så, at fedtemøg havde sat sig i stenrevet, hvilket blokerer for vækst af øvrige alger, som er gode for havmiljøet og dyrelivet, som derfor dør ud. Når algerne dør, falder de til bunden og ligger der og rådner og forbruger ilten, forklare biolog Bo Mammen Kruse.