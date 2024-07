Den megen fokus på præstationer har da også ført til, at broderskabet er blevet testet.

For der har været en hårfin balance mellem kærlighed, kamp og konkurrence.

Som når Nikolai har prøvet at snige sig ud af døren for at tage i fitnesscentret for lige at være et skridt foran sin bror.

Men det stærke bånd og kærlighed mellem boksebrødrene har altid været stærkt - også i denne tid.

- Vi har været hårde mod hinanden, men lige meget hvor meget vi har skændtes, har vi siddet og spist med hinanden, som om ingenting er sket. Man er aldrig alene. Især i folkeskolen har vi altid haft hinanden. Det er kun tvillinger, der forstår det. Det er en meget stærk kærlighed, siger Nikolai Terteryan.

Skuffelsen over ikke at have kvalificeret sig til OL har lagt sig hos Sebastian Terteryan, og nu glæder han sig over, at Nikolai skal afsted, og han skal støtte ham.