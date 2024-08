Han havde sommerferiejobbet, som mange drømmer om

Han har nemlig været chauffør for de danske medaljevindere ved OL, og det er en oplevelse, som han sent vil glemme.

De seneste 10 dage har han varetaget et helt særligt sommerjob, som mange nok ville drømme om at have.

- Det var en fantastisk oplevelse, for han er for det første en dejlig ambassadør for Danmark, men han er også ligetil, helt nede på jorden og en cool fyr, fortæller Lars Thomsen, der tilbragte en halv dag sammen med badmintonstjernen, som efterfølgende gav ham en gave.

Lars Thomsen er pensionist efter et arbejdsliv, hvor han blandt andet har været forstander for sportsefterskolen Sine og kursusleder på Balle Musik- og Idrætsefterskole. Da muligheden for at komme ned og være en del af OL i Paris bød sig, kunne han ikke sige nej.

Opgaven, som chauffør for de danske medaljevindere bestod for det meste i, at han skulle køre dem fra OL-byen og ud til interviewaftaler i TV 2 og DRs studier og tilbage igen. Når de skulle fejres, skulle de køres til det danske hus i Paris, hvor ministre, samarbejdspartnere og andre repræsentanter var inviteret med.

- Der er mange, der er misundelige. Det er stort at køre rundt inde i Paris og have det ansvar, men jeg skal jo også sørge for, at de kommer sikkert frem og kommer til tiden, fortæller han.

"Kører vanvittigt"

Det at køre rundt i Frankrigs største by er dog noget, der krævede lidt tilvænning for Lars Thomsen.

- Jeg har aldrig prøvet at køre bil i Paris før, og de kører jo fuldstændig vanvittigt hernede, når man kommer ind i den indre bydel. Motorcykler og scootere snor sig ind mellem hinanden og rammer næsten ens sidespejle, så det er lidt vildt, siger han.

Som chauffør endte Lars Thomsen med at bruge meget tid sammen med atleterne, og det gjorde også, at han fik noget tid til at komme lidt ind på livet af dem. Den største personlige oplevelse for OL-chaufføren var at bruge en dag sammen med den unge bryder Turpal Bisultanov, som sidste år blev dansk statsborger og har kæmpet hårdt for at nå dertil, hvor han er.