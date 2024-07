Målløse danskere: - Fuck, vi er seje

Hvis du krydrer en sensation med en stor overraskelse, får du Sara Thygesen og Maiken Fruergaard i en OL-kvartfinale.

Ingen havde ventet, at verdens nummer 25 fra Danmark skulle videre fra en svær OL-pulje, men det blev en realitet mandag aften.

I den første kamp slog Thygesen og Fruergaard verdens nummer to, mens nummer ti på verdensranglisten blev nedlagt i et drama i kamp to.

Ja, der er næppe noget at sige til, at det er svært at finde ord.

- Jeg synes sgu, vi har fortjent det. Det var et mål, vi har haft længe – at komme videre fra gruppen. Det så svært ud. Jeg er sgu lidt målløs. Fuck, vi er seje, siger Sara Thygesen, inden Fruergaard følger op:

- Jeg tror slet ikke, jeg har forstået det. Hold kæft, hvor var det hårdt, og nej, hvor var der meget nerve. Det var ikke så kønt, men det virkede fandeme godt, hvad vi fik sat op. Jeg er bare stolt af, at vi kunne hive den her hjem.

Kram med landstræner

Da sejren var en realitet, endte det hele i et tårevædet kram med landstræner Jesper Hovgaard.

Et symbol på noget helt særligt:

- Det er en kæmpe forløsning og et samarbejde, vi har haft siden december 2019.

- Vi har fandeme haft mange op- og nedture, og indtil videre har den her turnering kun været opture. Det er ikke hver gang, vi slår de her par. Det er megafedt, siger Thygesen, da hun skal beskrive momentet.

Landstræner har svært ved at finde ord

TV 2 Sport fik besøg af netop Jesper Hovgaard i studiet efter kampen.

Her var han tæt på rystet over, at det er lykkes Maiken Fruergaard og Sara Thygesen at spille sig i en OL-kvartfinale.

- Det er et eller andet sted rimelig vanvittigt, at de vinder både den første og den her kamp. Men forløbet i den her kamp er jo måske vildere. Det er sådan lidt svært at samle sig efter en kamp, der bliver vundet på den her måde.

Hvorfor er det så overraskende?

- Vi har slået to doubler, som på papiret er langt bedre end os. I realiteten og på det resultatmæssige er de også bedre end os. Så gør vi det til et OL. Det er derfor, det er ret vildt, siger han.

Den sidste kamp i puljen er nu uden betydning, og det danske par kan derfor se frem mod en kvartfinale. Du kan holde dig opdateret på programmet i TV 2's sendeplan LIGE HER.