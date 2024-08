Advarsel forud for reparation af beskadiget gasledning

Politi advarer om stor stikflamme efter et brud på en gasledning ved Ribe.

En beskadiget gasledning ved Ribe skal repareres i løbet mandag eftermiddag, og det kan resultere i en op mod otte meter lang stikflamme. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på X.

Det er en gasledning i det vestlige Ribe, der er beskadiget.

Inden reparationen foretages, skal gasledningen luftes ud, og i den forbindelse forventes der gaslugt i området hele dagen. Der er etableret en sikkerhedsafstand på 300 meter i vindretningen fra gasledningen.

I løbet af dagen skal røret tømmes for gas. Det kræver, at der sættes en dyse på ledningen, og det kan ifølge politiet medføre et brag og en stikflamme på otte meter.

Politiet vil advare forud for tømningen af røret.