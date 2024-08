Manglende vind udskyder Rindoms OL-medaljesejlads

Den danske sejlsportsdronning Anne-Marie Rindom må vente til onsdag, før hun med al sandsynlighed får en OL-sølvmedalje om halsen.

Hun skulle have sejlet den afsluttende medaljesejlads i Ilca 6 tirsdag eftermiddag, men det umuliggjorde vindforholdene ud for kysten i sydfranske Marseille.

Hun nåede at være ude på vandet i sin jolle, inden sejladsen i første omgang bare blev udskudt et kvarter. Men da sejlerne havde ventet mere end to timer fra det oprindelige starttidspunkt, valgte arrangørerne at udskyde sejladsen til onsdag.

Anne-Marie Rindom ærgrer sig over aflysning.

- Jeg synes, at det er en lidt forkert beslutning, at de ikke holder os derude. De skal bare holde os derude indtil klokken 18 eller 19, siger hun til TV 2.

For den succesfulde østjyde er sejladsen en ren formalitet. Hun skal blot stille til start og undgå straf undervejs for at sikre sig en OL-sølvmedalje.