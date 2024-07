OL-atlet glæder sig mest til at repræsentere sin hjemby

Sønderjyske Fodbold er tilbage i landets fineste selskab, hvor de føler, de hører til. Det er positivt for hele landsdelen, og der venter nu en kamp for overlevelse.

Efter to års fravær var ventetiden søndag forbi for Sønderjyske, der igen er at finde i Superligaen. Premieren endte dog ikke som håbet, da sønderjyderne tabte 1-0 på trods af at spille lige op med modstanderen fra Silkeborg. - Vi blev vel bekræftet i, at vi skal stramme os an. Det hele bliver straffet lidt hårdere i Superligaen, og det kunne vi også godt mærke søndag, siger cheftræner Thomas Nørgaard.

Trods den negative resultatmæssige start på sæsonen var der smil at spore på træningsanlægget i Haderslev blandt spillere og ledere dagen derpå. Tilværelsen som superligamandskab er nemlig sådan, som Sønderjyske identificerer sig. Derfor var søndag også en glædens dag som både klub og samlingspunkt for landsdelen. - Vi vil gerne være mere end en fodboldklub. Vi vil også gerne være med til at tiltrække og fastholde arbejdskraft i hele Sønderjylland, og derfor tror vi også, det er vigtigt med topsport hernede. Der må jeg bare sige, at Superligaen er klart det største, man kan komme til herhjemme, så det er en fornøjelse at være her, siger direktør Markus Kristoffer Hansen. Store ændringer siden farvel Det er med god grund, når Sønderjyske regner sig selv som et hold, der skal spille i Superligaen. Klubben var en fast bestanddel af landets bedste række i 14 år fra 2008 til 2022. To år før nedrykningen kom Sønderjyske Fodbold på amerikanske hænder med Robert Platek i spidsen. Den amerikanske drøm viste sig til gengæld at blive et mareridt, som kulminerede med et farvel til Superligaen.

Markus Kristoffer Hansen er direktør for Sønderjyske Fodbold. Det er første gang, han er direktør for en superligaklub. Foto: Kjeld Friis, TV SYD

I august 2022 endte klubben så tilbage på lokale hænder, hvor Davidsen-familien, Morten Kristoffer Larsen og den nuværende direktør Markus Kristoffer Hansen købte klubben af amerikanerne. Et par måneder senere besluttede de nye ejere, at fodboldafdelingen skulle have sin egen administration, der tidligere hørte under Sønderjysk Elitesport. Det betød derfor en lille navneændring fra SønderjyskE til Sønderjyske Fodbold.

Med navneændringen kom også et nyt logo, hvor 'Fodbold' har erstattet 'SønderjyskElitesport'.

Ændringer som altså efter knap to år fik Sønderjyllands eneste professionelle fodboldhold tilbage, til hvor de føler, de hører hjemme. - Vi synes, vi er en superligaklub hernede, men det er ikke nok, at vi siger det. Vi skal også gøre os fortjent til det, og det håber vi på, at vi kan vise allerede på fredag, siger direktøren med henvisning til Sønderjyskes første hjemmekamp denne uge. Indstillet på underdog-rolle Sønderjyske Fodbold endte suverænt som topholdet i NordicBet Ligaen sidste sæson. Sønderjyderne vandt 20 ud af 32 kampe, mens det blot blev til fire nederlag for Thomas Nørgaards tropper. Søndagens resultat beviste derimod, at favoritværdigheden i kampene ikke forventes at følge med.

- Selve den underdog-rolle, der ligger i at spille Superligaen, ved vi godt, at vi vil have de fleste gange. Der er det så vores opgave at sørge for ikke at kæmpe mod det og ændre på noget, der er faktuelt umuligt, men at lade fødderne tale og bevise via vores præstationer i kampene, så vi hen ad vejen kan vokse og få en endnu større rolle, siger Thomas Nørgaard.

Sønderjyskes cheftræner Thomas Nørgaard under superligakampen mellem Silkeborg IF og Sønderjyske på JYSK Park i Silkeborg søndag den 21. juli 2024.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix)

Sønderjyske formåede faktisk at score i søndagens kamp mod Silkeborg. Sønderjydernes midterforsvarer Maxime Soulas headede bolden i mål, men scoringen blev ikke godkendt. Kampens dommer Mads Kristoffer Kristoffersen fløjtede nemlig for en forseelse, inden bolden krydsede målstregen. Derfor kunne VAR ikke tages i brug for potentielt at bringe Sønderjyske på sejrskurs.

Sønderjyske har bolden i mål, men dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen annullerer målet under superligakampen mellem Silkeborg IF og Sønderjyske på JYSK Park i Silkeborg søndag den 21. juli 2024.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix)