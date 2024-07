OL-atlet tabte kamp efter kamp, men så ændrede et skridt alt

Badmintonspilleren Sara Thygesen er et godt eksempel på, at man ikke skal give op lige med det samme. For efter hun skiftede fra at spille single til at spille double har hun vundet titler på stribe.

Om en uge spiller Sara Thygesen sin første kamp til OL 2024 i Paris sammen med sin makker, Maiken Fruergaard. De deltog også i OL i Tokyo i 2021, hvor de ikke gik videre efter det indledende spil. Men drømmen om medaljer ved OL i Paris lever stadig for parret, der lige nu ligger nummer 25 på verdensranglisten.

Sara Thygesen (til venstre) og Maiken Fruergaard (til højre). Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Vi har aldrig vundet en medalje til OL, så det ville være urealistisk at sige, at vi skal have en guldmedalje. Håbet lever selvfølgelig, men vi skal ned og præstere rigtig godt, hvis det kan lade sig gøre. Vi har et delmål om at gå videre i næste pulje. Hvis det skal indfries, så skal vi finde det niveau, vi ved, vi kan spille på, siger hun. Sara Thygesen er 33 år, og hun voksede op i byen Gårslev mellem Vejle og Fredericia. Hun startede til badminton som 11-årig - det hun selv betegner som en høj alder i forhold til, hvornår andre professionelle spillere er startet. Men sport havde allerede været en stor del af hendes liv inden da, så det var ikke fremmed for hende.

Tabte mange kampe Efter godt et år i Gårslev startede hun i Erritsø Badminton, hvor talentet begyndte at vise sig. - Der gik jeg fra ikke at være særligt god til nærmest at være den bedste. Erritsø Badminton har betydet meget for, hvordan jeg blev formet som badmintonspiller, siger Sara Thygesen, der i dag bor i Odense. Men pludselig skete der noget. De andre piger i klubben tog fra og overhalede hende. - Pludselig vandt jeg ikke mine kampe, og så gad jeg sgu ikke. Så jeg stoppede med single som 17-årig. Jeg ville hellere lægge min energi et andet sted, så jeg begyndte at spille double.

Singlespillet var for langsomt og krævende over tid modsat double. - Det var kedelig at spille i fire hjørner og ud i nogle maratonkampe. Jeg ville gerne have noget fart på spillet. Jeg er god til at læse spillet, og hvis jeg dummer mig, har jeg en makker, der kan rede min røv, lyder det ærligt fra Sara Thygesen. Og det har båret frugt, for siden er der kommet mange titler til.

Sara Thygesens titler Oversigt over nogle af de titler, Sara Thygesen og Maiken Fruergaard har vundet. 6 x DM guld i double

5 x DM guld i mixed double

1 x European Games guld i mixed double

1 x EM sølv i mixed double

1 x Indonesia Open sølv

3 x EM bronze i double Fold ud

Sværere at komme fra Jylland Som 23-årig kom parret på landsholdet, som træner i Brøndby på Sjælland. Det er noget senere end de landsholdspillere der kommer fra Sjælland, siger hun. - Jeg synes ikke det er lige, og det har været en ulempe for mig. Det er nemmere for landsholdet at invitere spillere ind, når de er 30 min. fra træningen. Det er sværere for spillere fra Jylland, fordi det handler om logistik. Mange kommer ind, inden de rammer 20'erne. Jeg blev først en del af det, da jeg var 23 år.