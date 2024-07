Terteryan direkte videre

Faldende interesse for tysk kan ramme dansk erhvervsliv

På fire år er antallet af optagne på sproguddannelserne faldet med knap 1000, viser nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Optagelsen på sproguddannelserne er desuden faldet med ti procent sammenlignet med sidste år alene fra 1835 til 1643.

Ifølge direktør for politik og analyse i interesseorganisationen SMVdanmark, Jesper Beinov, er særligt tysk et vigtigt sprog for dansk erhvervsliv.

- Konsekvenserne kan være alvorlige, fordi eksport er vigtigt for Danmark og dansk erhvervsliv. Da Danmark er et eksportland, er det vigtigt at have medarbejdere med stærke kompetencer inden for erhvervssprog, siger han.