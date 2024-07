Triatlet forventer sygdom: Jeg var skeptisk i aftes

Bokseren Nikolai Terteryan følte sig på forhånd overbevist om, at han ville rejse hjem fra OL med medalje, og nu er han tæt på.

Onsdag vandt den 23-årige dansker sin debutkamp ved sommerlegene, da han i ottendedelsfinalen besejrede hjemmebanefavoritten Makan Traoré i det nordlige Paris.

- Nu har jeg gjort det, og jeg er én sejr fra at hente metal til Danmark. Jeg er så stolt, siger en glad Nicolai Terteryan efter kampen.

- Nu kan jeg endelig kalde mig for "olympian". At kunne sige de ord, er det største for en atlet. Jeg ville ønske, min far kunne se det. Han ville være stolt, siger han.

Det er hans bror, bokseren Sebastian Terteryan, også:

- Det føles rigtig godt med en stærk sejr mod hjemmebanebokseren fra Frankrig. Nicolai har bevist, at han kan klare presset, og det har han gjort med stil i dag, siger Sebastian Terteryan efter kampen, som han overværede fra tilskuerrækkerne i Paris.

Sendte modstander i tovene på 30 sekunder

Højrefodsbokseren var det meste af kampen et skridt foran, og fire ud af fem dommere pegede på danskeren som vinder.

Nu venter der usbekisk modstand i næste runde, hvor verdensmesteren Asadkhuja Muydinkhujaev står klar efter sin sejr over egyptiske Omar Elawady.

Danskeren, der er seedet som nummer fire i turneringen, gik aggressivt til værks. Der var ikke engang gået 30 sekunder, da han med en hurtig slagkombination fik franskmanden ud i tovene.

Inden første omgang var gået, var Traoré igen under angreb, men fik også selv enkelte træffere ind på kroppen af Terteryan til tilskuernes store jubel.

Dommerne havde den danske bokser med armenske rødder som vinder af den tætte første omgang.

Forskellen blev tydeligere i anden runde, hvor Terteryan med sin gode teknik var for hurtig til, at Traoré kunne nå at parere.

Tror på, det kan lade sig gøre

Generelt styrede danskeren tempoet og var dommernes klare vinder af anden omgang.

Med hjælp fra det energiske hjemmepublikum kom franskmanden ud til sidste omgang med stor tænding, og stemningen nåede kogepunktet, når Traoré indimellem fik ram på danskeren.

Det hørte dog til sjældenhederne, selv om franskmanden vandt sidste omgang. Men det var ikke nok for ham, og Terteryan kunne juble over sejren i det blå ringhjørne.

Nu venter kvartfinalen. Hvis Nicolai Terteryan vinder den, er han sikker på bronze som minimum, fordi taberne af de to semifinalekampe deler bronzemedaljen.

- Jeg tænker, at den næste kamp bliver rigtig hård og rigtig svær, men jeg tænker også, at det er muligt. Det er en kamp om en medalje, så alt er på spil nu for Nicolaj. Og som jeg sagde før, Nicolai har bevist, at han godt kan håndtere presset, siger Sebastian Terteryan.