Formand ser ikke andre løsninger end at udlede forurenet vand i Vadehavet

Ikke godt nok

Selvom formanden glæder sig over, at vandet trods alt kan renses ned til et niveau, som er drikkeligt, er hun træt af, at man ikke kan overholde de regler, som EU har for spildevand i havområder.

- Det er bare ikke godt nok, og vi skal egentlig have Miljøstyrelsen på banen nu for at sætte nogle krav og hjælpe os med at finde nogle muligheder for at rense vandet, således at det kan blive udledt med god samvittighed for os. Men det er en rigtig svær situation, vi står i, og vi har forsøgt at finde de bedste muligheder og løsninger, og vi mener faktisk, at det indtil nu er den her, siger hun.

Problemerne med giftstoffet i kommunen ser altså ud til at fortsætte.

Tidligere har det blandt andet været fremme, at der på den gamle brandskoles arealer har været udledt det giftige stof, PFOS, at der er fundet PFAS i fisk i Vadehavet og at der muligvis kan være giftstoffer i kødkvæg, dyrevildt og landbrugsjord.



Udledningen skyldes til dels, at den gamle brandskole havde en tilladelse frem til 2007, hvor de havde tilladelse til at udlede PFAS-holdigt slukningsvand fra brandøvelser. Det har vist sig, at brandskolen har fortsat denne brug frem til 2018.