Foreløbig ingen akut fare for PFOS-forurening i Vejle Kommune

Rettelse: Tidligere fremgik det af artiklen, at det kun var ét af de i alt fire områder, der var blevet undersøgt. Men Vejle Kommune har foretaget indledende undersøgelser af alle fire områder, og her har kommunen ikke fundet nogen akutte tegn på forurening. Nu skal der foretages yderligere undersøgelser af områderne.

Den første screening af i alt fire brandøvelsespladser i Vejle Kommune viser umiddelbart ingen akut fare for hverken mennesker, dyr eller drikkevand.



Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

I Vejle Kommune skal i alt fire arealer undersøges. Konkret er det arealer på Norgesvej og Nørregade i Vejle samt på Vandel Flyveplads og Brandøvelsespladsen i Give.

Hvordan den fremtidige handleplan for udredningen af PFOS i Vejle Kommune ser ud, skal yderligere undersøgelser afgøre. Dette skal ske for at sikre, at PFOS ikke udgør en risiko for sundheden og naturen.

Udpegede i første omgang 13 områder

Oprindeligt havde Vejle Kommune foretaget vurderinger af 13 steder fordelt i kommunen, hvor der potentielt kunne være risiko for forurening med PFOS. Vurderingerne baserede sig på interviews, kortdata og prøver fra vandværker.