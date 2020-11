Rødt flertal bag aftale om forbud mod mink

En politisk aftale indgået mandag aften på Christiansborg har nu sikret, at der er lovhjemmel til at aflive minkbesætningerne i Danmark. Regeringen har ellers været i modvind de seneste dage på grund af det manglende lovgrundlag for overhovedet at bede minkavlerne om at aflive alle mink.

Erhvervsministeriet oplyser mandag aften, at "på grund af covid-19 smitte på danske minkfarme har sundhedsmyndighederne konkluderet, at fortsat minkavl i Danmark indebærer en betydelig risiko for folkesundheden herunder for mulighederne for at forebygge covid-19 med vacciner".

Ulovlig beslutning

Regeringen besluttede ellers den 3. november 2020, at alle mink på de danske minkfarme skulle aflives af hensyn til den danske folkesundhed. Men beslutningen blev taget, uden at det var undersøgt, om den nu også var lovlig. Det var den ikke. Med aftalen i dag er regeringen og støttepartierne nu enige om hurtigst muligt at vedtage lovhjemmel til at aflive minkene og dermed også give grundlag for at udbetale tempobonus til minkbranchen.

- Det er ikke minkavlernes skyld, at corona smitter i netop deres branche. Det er en ubarmhjertig opgave, de løfter lige nu for folkesundhedens skyld. Derfor er jeg også glad for, at der nu er vished om grundlaget for aflivningen af mink og udbetalingen af tempobonus. Forhandlingerne om erstatning fortsætter, og jeg håber, at vi snart kan få en aftale om fuldstændig erstatning til alle minkavlerne, siger erhvervsminister Simon Kollerup i en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet.

Minister indrømmer roderi

Fødevareminister Mogens Jensen har den seneste uge fået skarp kritik af sin håndtering af minksituationen i Danmark. Ikke mindst fra minkavlerne der ikke mener, at de er blevet taget med på råd i forbindelse med de store beslutninger på området.

Fødevareministeren erkender da også, at forløbet har været uskønt.

- Jeg er utrolig glad for, at vi med denne aftale forhåbentlig får skabt noget ro omkring den meget store operation med aflivninger, som pågår på landets minkfarme. Forløbet har været rodet, det skal jeg være den første til at indrømme. Regeringens udmelding om at aflive alle danske mink har været tung, og vi er meget bevidste om de vidtrækkende konsekvenser, den har for hver enkelt berørt i branchen. Desværre er beslutningen nødvendig, og det er jeg glad for, at aftalepartierne støtter op om. Nu skal vi videre med forhandlingerne om en fuldstændig erstatning til minkavlerne, lyder det fra Mogens Jensen mandag aften.

De mange minkavlere må stadig se langt efter en afklaring, når det gælder erstatning for deres nu afviklede erhverv.