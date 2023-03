Foruden besiddelse af en stor mængde børneporno er manden dømt for seksuelle overgreb på børn og unge via grooming, herunder at have medvirket til voldtægt.

Manden har på stedet anket dommen til landsretten. Han vil frifindes.

Den 59-årige er varetægtsfængslet i sagen, og fængslingen er forlænget, indtil sagen behandles i landsretten.