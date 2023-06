Amputationssagen vokser markant i andre regioner

Nu vokser det tal markant.

En gennemgang af alle benamputationer gennem de seneste 10 år i Region Sjælland og Region Syddanmark viser nemligt, at der er fundet 215 nye tilfælde, hvor patienter er blevet vejledt til at søge erstatning.

Dermed er det nu i alt flere end 400 patienter, der er blevet vejledt i at søge erstatning i sagen.

- Det er sørgeligt og tragisk. Det er katastrofalt for det enkelte menneske at miste et ben eller to. Og hvis det ikke er nødvendigt, men er sket på grund af en fejl, så er det grotesk og skandaløst, siger formand for Amputationsforeningen, Marianne Palm, til TV 2.