Amputerede borgere opfordres til at henvende sig til Patienterstatningen

Benamputerede i Region Midtjylland bør henvende sig direkte til Patienterstatningen for at få vurderet deres sager.

Sådan lyder opfordringen fra formand for Amputationsforeningen Marianne Palm.

- Vores råd er, at man tager fat i Patienterstatningen øjeblikkeligt og ikke venter længere på Region Midtjylland, siger hun.

Region Midtjylland skriver i en redegørelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, at man har svært ved at identificere personer, der kunne have undgået amputation.

En ekstern analyse har peget på, at op mod 47 patienter om året kunne have undgået amputation.

- De formodede berørte patienter kan ikke identificeres på baggrund af den eksterne analyse eller de forhåndenværende data i vores systemer, skriver regionen i redegørelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Regionen har tidligere meddelt, at man ville skrive ud til de borgere, der muligvis har været berørt og kunne have undgået amputation.

Et spørgsmål om vilje fra regionens side

Det burde være muligt for regionen at identificere de pågældende, hvis man virkelig ville, mener Marianne Palm.

- Det burde være muligt for regionen at identificere alle, der har været forbi de karkirurgiske afdelinger og blevet amputeret gennem de sidste ti år.

- Så burde man sætte ekstra ressourcer ind og gennemgå journalerne og på den måde finde ud af, om amputationerne kunne være forebygget, siger Amputationsforeningens formand.

På baggrund af regionens melding råder hun alle til at tage kontakt til Patienterstatningen med henblik på at få vurderet deres sager.

Den første sag er tikket ind

Patienterstatningen oplyste i sidste uge til Jyllands-Posten, at man havde modtaget den første sag.

Det drejer sig om en ældre mand, der har mistet sit venstre ben.

Hvis han tilkendes erstatning, kan det blive i den større ende af skalaen, sagde Patienterstatningens direktør, Karen-Inger Bast.

- Vi er oppe i den dyre ende. Det er et stort mén at miste sit ben.

- Vi kommer let op i 100.000 kroner, og vi kan også komme meget højere op, sagde hun til mediet.

Region Midtjylland skriver i redegørelsen, at man nu vil tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstatningen om, "hvilke patientjournaler det vil være relevant at auditere".