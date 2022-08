Benamputerede må vente længe på svar om erstatning

Konkret lød vurderingen, at op mod 92 patienter hvert år kan være blevet amputeret unødigt over en årrække. Regionen nedjusterede senere det skøn til 47 patienter årligt.

De patienter, der har fået amputeret et eller begge ben på grund af en for sen forebyggende behandling, kan være berettiget til erstatning.

Regionen gik i gang med at identificere, hvem der kunne have undgået at miste legemsdelen, og fra regionens daværende koncerndirektør, Ole Thomsen, lød det, at "der går snarere uger end dage, men ikke måneder".