Deleordning med elcykler skal hjælpe landsbyer

Men nu vil Region Midtjylland gøre det muligt for landsbyerne i regionen at søge om elcykler til en deleordning.

- Vi vil gerne gøre opmærksom på, at man kan meget med en elcykel. Det kan være at bringe sig frem og tilbage, hvor man ellers ville have taget bilen. Det kan også være at bringe sig hen til et knudepunkt, hvor man kan tage den offentlige trafik, siger Bent Graversen (V), formand for Udvalget for regional udvikling.

Udvalget har på sit seneste møde nikket ja til at sætte et forsøg i gang, hvor regionens landsbyer kan ansøge om elcykler.

For at komme i betragtning skal landsbyerne oprette en deleordning. Hvis ordningen bliver en succes, får landsbyerne lov til at beholde cyklerne kvit og frit, så deleordningen kan videreføres.

- Det her tiltag løser ikke alle problemer. Men det kan måske være en løsning for nogle, der lige har brug for en tur hen for at blive klippet eller købe ind. Eller hvis de skal hen til et knudepunkt, hvorfra de så kan komme videre med offentlig transport, siger han.

Der er afsat 500.000 kroner til ordningen, og regionen åbner for ansøgninger fra landsbyerne til sommer.