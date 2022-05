Direktør fyret efter sag om benamputationer

Opdateres...

Flere medier erfarer, at koncerndirektør Ole Thomsen er fyret fra sin stilling i Region Midtjylland som en konsekvens af sagen om benamputationer.



Det er TV Midtvest og Avisen Danmark, som mener at vide, at der på et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde i regionen er truffet beslutning om at afskedige Ole Thomsen.