Færre får benene amputeret og slipper med forebyggende indgreb

Hvad skal der til for at sikre et nogenlunde ensartet niveau af amputationer på landets sygehuse?

- Det kan godt være, der er behov for flere ressourcer, ikke nødvendigvis på hospitalerne. Det kan også være i den primære sektor, altså hos praktiserende læger og i kommunerne. Men alt det er vi ved at afdække.

- Patienter, der er amputationstruet, skal ses relativt hurtigt. Der skal være let og lige adgang til praktiserende læger, og patienten skal have en tid meget snart, ikke om en måned, siger han.

Kan ikke få det ned på nul

Tallene viser også, at 12,8 procent af de patienter, der fik foretaget et forebyggende indgreb, endte med at blive amputeret alligevel inden for et år.

Er det altid til patientens bedste at undgå amputation?

- Der er ingen tvivl om, at vi aldrig kan få amputationsraten ned på nul, og det stiler vi heller ikke imod. Mit speciale er karkirurgi, og der har vi meget fokus på at undgå amputation.

- Derfor ser vi det som vores fornemmeste opgave at sørge for at få amputationsraten så langt ned som muligt, siger Christian Nikolaj Petersen.