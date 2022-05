Første patient har søgt om erstatning for amputeret ben

Region Midtjylland har nedjusteret antallet

I slutningen af april kom det frem, at en ekstern analyse viste, at op imod 92 patienter årligt i Region Midtjylland siden 2016 har fået amputeret benet ved hofte, lår, knæ eller underben, selv om det muligvis kunne have været undgået.

Senere har Region Midtjylland nedjusteret skønnet til, at der er tale om 47 patienter årligt.

Det kan dog meget vel have stået på før 2016.

Amputationerne kunne ifølge analysen muligvis have været undgået, hvis der var udført flere forebyggende operationer. Det er tilsyneladende ikke sket i tide, hvilket kan have ført til amputationerne.

Hvert år siden 2007 blev der lavet færre amputationsforebyggende operationer i Midtjylland sammenlignet med det øvrige Jylland.

Samlet blev der i perioden fra 2007 til 2020 lavet mindre end halvt så mange af de forebyggende operationer.

Hvis man søger om erstatning for fejlagtig behandling, må fejlen ikke være mere end ti år gammel. For så er den forældet.