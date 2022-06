For mange mistede benet - nu skal fagfolk vurdere amputationer

Derudover trækker man også patienter fra, som ikke har haft et karkirurgisk forløb før benamputationen.

Som stikprøve bliver der dog også gennemgået journaler på 25 patienter, som ikke har været igennem et karkirurgisk forløb før benamputationen.

Det sker for at vurdere, om de eventuelt også kan have årsag til at søge erstatning.

Hvis det bliver vurderet, at en patient kan have grund til at søge erstatning, vil patienten få besked om det via e-post eller brev.