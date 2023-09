Forskrækket ekspert freder sygehusene i Horsens og Syddanmark

Knap så slemt i Horsens

Situationen på Regionshospitalet i Horsens, der er det sydligste af regionens seks hospitaler, er knap så slem. I indberetningerne fra de forskellige specialer optræder ordet “livstruende” ikke en eneste gang. Dog er mangelen på både læger og sygeplejersker og udfordringer med at overholde behandlingsgaranti og uderedningsret også et problem her.