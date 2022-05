Fyret direktør får 6,5 millioner med sig efter amputationsskandale

Ole Thomsen har tidligere forklaret, at han ikke opfattede henvendelsen fra specialerådet som en advarsel.

Han så det derimod mere som et indlæg i debatten om en fremtidig sundhedsplan.

Regionsformand Anders Kühnau (S) gav torsdag udtryk for, at Ole Thomsen - efter regionsformandens mening - burde havde videregivet advarslen til politikerne, så de kunne have reageret på den.

- Regionsledelsen er ansvarlig for, at vi får de her informationer. Dem har vi ikke haft i den her sag, sagde Anders Kühnau torsdag til Ritzau.

Region Midtjylland har nu besluttet at øge kapaciteten på det karkirurgiske område.

Desuden har man besluttet at sætte en uvildig ekstern undersøgelse af hele forløbet i gang.

Den ventes klar en gang i løbet af efteråret.