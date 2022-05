Hospitaler knokler stadig med at få bugt med corona-pukkel

Selv om mange har lagt podepinde og mundbind bag sig, trækker corona fortsat et spor af aflyste operationer og lange ventetider efter sig på hospitalerne.

Derfor mødes de fem formænd for regionerne virtuelt med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) torsdag formiddag.

De skal diskutere afvikling af efterslæbet i sundhedsvæsenet. De skal også tale om en normalisering af ventetider efter covid-19.

- Vi gør alt, hvad vi kan...

Anders Kühnau, der er midtjysk regionsrådsformand og formand for Danske Regioner, siger forud for mødet, at regionerne knokler for at komme de lange ventetider til livs.

- Vi gør alt, hvad vi kan i regionerne, for at komme i bund med ventetiderne. Der bliver arbejdet hårdt, og medarbejderne giver den en stor skalle. Vi er kommet et godt stykke ad vejen, men vi er ikke i mål endnu.

- Det er stadig vores ambition at nå i mål ved årets udløb, i hvert fald med at få nedbragt langt størstedelen af ventetiderne, siger Kühnau.