Kræftpatienter venter for længe - fem tiltag skal rette op på problemet

Løhde siger også, at "på nuværende tidspunkt ved vi ikke, om sagen fra Region Midtjylland er enestående, eller om andre regioner har tilsvarende udfordringer med at leve op til behandlingsgarantier". Derfor kan yderligere tiltag komme på tale.

Ministeren bliver på pressemødet spurgt til, om hun har kendskab til, at der er problemer andre steder med ventetiderne.

- Det er ikke en viden, jeg har på nuværende tidspunkt, siger hun.

Ulovlig praksis

Region Midtjylland kan ikke afvise, at patienters muligheder for at overleve sygdommen er blevet forringet grundet den for lange ventetid.

Sygehusledelsen erkender, at patienterne har fået forkert vejledning om mulighederne for at blive behandlet i udlandet.

- Det er en forkert information, vi har givet dem. Det er jeg virkelig ked af. Det er forkert, vi ved det, siger hospitalsdirektør Claus Thomsen til DR.