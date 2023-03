Mand idømt otte år for seksuelle overgreb på børn

Blandt andet hans computer blev beslaglagt, og her opdagede politiet, at manden både besad børneporno, men at han også selv havde været med til at producere noget af det.

Ofrene for overgrebene er i overvejende grad danske børn, fortæller specialanklager Daniel Dokkedahl.

Manden har blandt andet fået børn til at vise deres kønsdele til ham på kamera, fået dem til at stimulere deres kønsorganer, og søskende er sat til at udføre seksuelle handlinger på hinanden.

Det er foregået over nettet, så der har ikke været direkte fysisk kontakt mellem manden og børnene.

I forbindelse med dommen er en særlig bestemmelse i straffeloven - paragraf 88 - taget i brug. Den gør det muligt at sprænge strafferammen, så straffen kan øges med op til det halve.

- Så allerede der har retten bestemt, at det er en ganske usædvanlig og alvorlig sag, siger specialanklageren til Ritzau.

Der blev sikret mere end 54.000 videoer i sagen.