Mangel på ambulancereddere tvinger ambulancer til at prioritere mellem patienterne

50.

Så mange ledige stillinger som ambulanceredder er der i hele Region Midtjylland.

Det skriver DR Nyheder.

De manglende hænder betyder, at der hver dag holder ambulancer rundt i garagerne, som egentlig burde køre på vejene eller holde klar til at blive dirigeret hen til folk, der har brug for hjælp.

Men det sker ikke, fordi der ikke er medarbejdere nok til at sidde bag rattet.

- Vi har en situation, hvor vi har brug for flere ambulancer, men hvor det er svært at få mandskab til at opskalere beredskabet. Det er kun lige til øllet med mandskab i branchen helt generelt, og det oplever vi også hos os. Uanset om vi havde pengene til det, kunne vi ikke få flere medarbejdere nu og her, for de er der simpelthen ikke, siger direktør for præhospitalet i Region Midtjylland, Henning Weihrauch Voss, til DR.

I perioden 1. januar til 6. december i år er der registreret 1.599 tilfælde, hvor en ambulance har været ude af drift på grund af manglende mandskab.

Derudover er der et ukendt antal tilfælde, hvor en bil er ude af drift af tekniske årsager.

Tallet lød på 582 i samme periode i 2020.