Opdateret: Benamputerede må vente længe på svar om erstatning

Men det har vist sig at være en meget større opgave at få karkirurger til at gennemgå de op mod 1800 patienters sager.

Det frustrerer Marianne Palm, der er formand for Amputationsforeningen.

- De sidder i en situation fyldt med frygt, usikkerhed og opgivenhed. Mange er ældre og har andre sygdomme, og de når måske at afgå ved døden, før de får svar, siger hun til DR.

Speciallæger har foreløbigt gennemgået cirka halvdelen af de 1800 patienters sager.

- Kun en speciallæge i karkirurgi har den nødvendige ekspertise og erfaring til at vurdere, om en benamputeret bør rådes til at søge erstatning på baggrund af et konkret behandlingsforløb.

- Vi kan derfor ikke, som flere forslår, trække på hjælp fra for eksempel medicinstuderende, siger regionsdirektør Pernille Blach Hansen i en pressemeddelelse.

Sagen om amputationerne har koster Ole Thomsen jobbet som koncerndirektør i regionen.