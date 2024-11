Patienterstatningen har afsluttet alle sager om benamputation

Prisen som Årets Forfatter 2024 er gået til forfatter Jens Henrik Jensen fra Søvind ved Horsens ved dette års Bogforum.

Krimiforfatter Jens Henrik Jensen fra Horsens, der står bag den succesfulde bogserie om krigsveteranen Jens Oxen, er ved dette års udgave af Bogforum, som løber af stablen denne weekend i Hovedstaden, blevet kåret som Årets Forfatter 2024. - Det er jeg superglad for. Sådan nogle priser er i høj grad en anerkendelse og et skulderklap fra læserne, som følger med og interesserer sig for mine bøger, siger Jens Henrik Jensen. Det er netboghandlen plusbog.dk, der står bag kåringen.

Når forfatteren selv skal komme med et gæt på, hvad der har gjort Oxen-serien så populær, så er det hovedkarakteren, han peger på. - Det er ikke nok i en krimiserie, at handlingen er spændende, der er nødt til at være noget mere, der bæres igennem, og der tror jeg, at jeg har ramt noget med min hovedperson. Hans væsen og det, han har været igennem som krigsveteran, er noget andet, end man typisk møder i en spændingsroman, forklarer Jens Henrik Jensen.

Læs indstillingen her: Med OXEN-serien har Jens Henrik Jensen formået at skabe et enormt spændende krimiunivers. Jens Henrik Jensen har et fast publikum, og efter at første bog i serien nu også er blevet sendt på Netflix som serie, er flere læsere og seere kommet til. Bøgerne er meget velskrevne, spændingsfyldte og med masser af drama. Jensen er god til at lave plottwists, så man ikke kan lure som læser, hvem der holder med hvem, hvem arbejder sammen, og hvem kan stole på hinanden. Fold ud

Jens Henrik Jensen var i afstemningen oppe imod de anerkendte kolleger: Katrine Engberg, Elsebeth Egholm, Thomas Korsgaard og Jakob Martin Strid. På trods af det stærke felt af konkurrenter, blev det en overbevisende sejr til forfatteren fra Søvind ved Horsens, som løb med hele 47,6% af alle stemmer. - Det er virkelig imponerende at se, at det blev så sikker en vinder. Det havde vi ikke forudset. Vi synes igen i år, at feltet er virkelig godt og skarpt. Det er altid meget svært at udpege bare tre forfattere, fordi vi har så mange dygtige i Danmark, og i år har vi derfor valgt fem nominerede, som læserne har kunnet stemme på, udtaler Helene Kristensen fra Plusbog.dk på deres hjemmeside.

Pilgrim er det seneste bind i serien om Niels Oxen. En serie, der er udkommet i 14 lande. Foto: Nicolai Grauholm, TV SYD